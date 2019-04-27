Даниил Безсонов предупредил жителей Горловки о прибытии снайперов ВСУ
Мирным жителям восточной окраины Горловки с сегодняшнего дня нужно быть осторожнее. По последним данным разведки ДНР в Новотроицкое, где находится 53-я механизированная бригада ВСУ, прибыла группа снайперов. Об этом сегодня предупредил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- Призываем мирных жителей, проживающих на восточной окраине Горловки, быть внимательнее и осторожнее. Последние события указывают на то, что украинские снайперы получили указание на стрельбу по всем обнаруженным целям, и не важно, военнослужащий ли это, или же мирный житель, - сказано в заявлении начальника пресс-службы.
Под последними событиями Даниил Безсонов подразумевает события 12 и 26 апреля. Тогда украинские снайперы ранили мирных жителей в населенных пунктах Александровка и Чармалык.
ИСТОЧНИК KP.RU
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