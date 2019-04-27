В Донецке состоялся открытый мини-марафон среди людей с ограниченными физическими возможностями

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-27T13:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

26 апреля на стадионе республиканского спорткомплекса «Олимпийский» состоялся мини-марафон «Новый город – Новая жизнь». Всего в соревновании приняло участие 40 спортсменов-колясочников из шести городов Республики: Донецка, Горловки, Макеевки, Снежного, Тореза и Енакиево. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Мини-марафон — это повод объединиться людям с инвалидностью и напомнить окружающим о том, что рядом с ними живут особенные, сильные духом люди. Мы хотим показать обществу сильных, целеустремленных парней и девушек, которые ведут активный образ жизни. Таким людям необходимо помогать, создавать условия для их развития, и ребята, совершенствуя себя, смогут приносить немалую пользу обществу, — отметил председатель ДОИ «Новая жизнь».

Под собственным лозунгом «Новый город – доступный город» мужчины и женщины проходили дистанции на два и четыре метра не только для того, чтобы получить медали и подарки от организаторов, но и обратить внимание на важную проблему в Республике.

Мини-марафон «Новый город – Новая жизнь» - это не простое соревнование, где выбирают самого сильного спортсмена, а инициатива активистов, которая должна напомнить администрациям городов Республики о важности адаптации инфраструктур для людей с ограниченными возможностями.

Марафон проводится уже шестой год подряд. Это говорит о том, что в Республике до сих пор есть проблемы с благоустройством транспортных, социальных и медицинских объектов для колясочников.

ИСТОЧНИК KP.RU