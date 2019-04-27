В ВСУ на Луганщине за прошедшую неделю зафиксировано 320 случаев заболевания корью и краснухой

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-27T12:57:23+03:00

Другие основные причины не боевых потерь ВСУ связаны с нарушением дисциплины и хаотичным расположением мин. Фото: rusvesna.su

Вспышки заболеваний были обнаружены в 10, 54 и 25 бригадах ВСУ

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В воздушно-десантных бригадах ВСУ на Луганщине продолжается эпидемия кори и краснухи. За прошедшую неделю было зафиксировано 320 новых случаев заболевания среди военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- Командование ВС Украины проявляет безразличное отношение к своим подчинённым. В связи с отсутствием должного обеспечения всеми видами довольствия и неудовлетворительными бытовыми условиями продолжает стремительно расти число инфицированных, - говорится в сообщении.

Всего было обнаружено три новых источника распространения болезней. Только из 10 и 54 бригад ВСУ в населенные пункты Попасная и Крымское было госпитализировано 120 военнослужащих. Еще 200 инфицированных бойцов обнаружены в 25 воздушно-десантной бригаде.

- Таким образом, меры, принимаемые командованием ООС и штабом «Север», направленные на повышение морально-психологического состояния и боевого духа, а также сохранение жизни и здоровья военнослужащих, не приносят должного результата, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU