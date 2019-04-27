СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-27T12:36:04+03:00

Жителю Тореза грозит до 3 лет тюрьмы за хранение марихуаны. Фото: nashpskov.ru

Об этом сообщили в МВД ДНР

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Торезские полицейские задержали местного жителя, хранившего каннабис. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

- В Торезский горотдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что 28-летний горожанин в летней кухне хранит запрещенные вещества. С целью проверки информации правоохранители незамедлительно выехали по указанному адресу, - рассказали полицейские.

Во время осмотра хозяйственной постройки в углу за угольной печью был обнаружен полиэтиленовый пакет и пластиковая тара с веществом зеленого цвета растительного происхождения в высушенном и измельченном виде.

Мужчина рассказал стражам порядка, что прошлым летом он обнаружил кустарник дикорастущей конопли за чертой города, сорвал с него листья, которые принес домой, высушил и хранил для личного употребления без цели сбыта.

- Согласно заключению эксперта, обнаруженное вещество массой 27,14 граммов является наркотическим средством «каннабис», оборот которого в Донецкой Народной Республике запрещен, - подчеркнула следователь Торезского горотдела МВД ДНР Елена Акритова.

ИСТОЧНИК KP.RU