Российские спасатели подарили луганским коллегам спасательное оборудование
Об этом сообщили в МЧС ЛНР
Российские спасатели подарили луганским коллегам спасательное оборудованиеФото: Евгения ГУСЕВА
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- Утром 27 апреля группа спасателей, прибывшая из города Шахты Ростовской области Российской Федерации убыла в место постоянной дислокации, оказав неоценимую помощь в проведении спасательных работ. Все задачи, поставленные руководителем спасательных операций выполнены в полном объеме, – рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР. Горноспасатели подарили сотрудникам МЧС ЛНР спасательное оборудование.
На данный момент под завалами остаются четыре шахтера.
Напомним, взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. Без вести пропали семнадцать человек.
ИСТОЧНИК KP.RU