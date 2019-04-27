Российские спасатели подарили луганским коллегам спасательное оборудование

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-27T11:47:56+03:00

Об этом сообщили в МЧС ЛНР

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- Утром 27 апреля группа спасателей, прибывшая из города Шахты Ростовской области Российской Федерации убыла в место постоянной дислокации, оказав неоценимую помощь в проведении спасательных работ. Все задачи, поставленные руководителем спасательных операций выполнены в полном объеме, – рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР. Горноспасатели подарили сотрудникам МЧС ЛНР спасательное оборудование.

На данный момент под завалами остаются четыре шахтера.

Напомним, взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. Без вести пропали семнадцать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU