27 апреля ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив больше 400 боеприпасов
С самого утра украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения о согласованном режиме прекращения огня. Уже было зафиксировано 15 нарушений с применением миномётов, зенитных установок и крупнокалиберного стрелкового оружия. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.
- Под огнем украинской армии оказались: район терминала столичного аэропорта («Вольво-центр»), села Веселое и Спартак, а также поселок Александровка, расположенные на окраинах Донецка, Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка, - говорится в сообщении.
Также представительство добавило, что ВСУ за время обстрелов 27 апреля выпустило 402 единицы боеприпасов, что в два раза больше, чем за предыдущие сутки. При этом жертв среди мирных жителей и повреждения инфраструктуры представительством зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU
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