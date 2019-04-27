2019-04-27T11:50:47+03:00
Политика

27 апреля ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив больше 400 боеприпасов

Использовалось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями
Екатерина Сорока
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Заключенное весеннее перемирие впервые было нарушено Украиной 8 марта. Фото: gorlovka-news.suЗаключенное весеннее перемирие впервые было нарушено Украиной 8 марта. Фото: gorlovka-news.su
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С самого утра украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения о согласованном режиме прекращения огня. Уже было зафиксировано 15 нарушений с применением миномётов, зенитных установок и крупнокалиберного стрелкового оружия. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

- Под огнем украинской армии оказались: район терминала столичного аэропорта («Вольво-центр»), села Веселое и Спартак, а также поселок Александровка, расположенные на окраинах Донецка, Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка, - говорится в сообщении.

Также представительство добавило, что ВСУ за время обстрелов 27 апреля выпустило 402 единицы боеприпасов, что в два раза больше, чем за предыдущие сутки. При этом жертв среди мирных жителей и повреждения инфраструктуры представительством зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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