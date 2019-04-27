В Донецке стартует конкурс «Мой Пушкин» с общим призовым фондом больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-27T11:10:00+03:00

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С 29 апреля по 6 июня в Донецке будет проходить открытый творческий конкурс «Мой Пушкин» с общим призовым фондом 1 240 000 рублей. Денежный приз будет разделен между тремя победителями в каждой из номинаций: рисунок к юбилейному произведению, эссе, стихи собственного сочинения и буктрейлер. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе министерства культуры ДНР.

- Жюри определит тройку победителей в каждой номинации. Они будут награждены денежными премиями: за первое место – 70 тысяч рублей, второе – 65 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

Также предусмотрены специальные призы на сумму 500 тысяч российских рублей.

Принять участие в конкурсе может любой житель Донбасса, независимо от территориального и возрастного ограничения. Для этого всего лишь нужно выполнить творческую работу в одной из предложенных номинаций и отправить ее до 24 мая на электронную почту onmr5@lib-dpr.ru с пометкой «Мой Пушкин». Результаты конкурса станут известны 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU