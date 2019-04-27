2019-04-27T11:08:30+03:00
Общество

27 апреля в ДНР отменили комендантский час

Об этом распорядился Глава ДНР Денис Пушилин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
27 апреля в ДНР отменили комендантский час. Фото: МВД ДНР27 апреля в ДНР отменили комендантский час. Фото: МВД ДНР
Изменить размер текста:

Комендантский час будет приостановлен в Пасхальную ночь с 23:00 часов 27 апреля до 05:00 часов 28 апреля 2019 года.

- Традиционно перед главным православным праздником Воскресения Христова проходит ночное пасхальное богослужение. Благодаря приостановлению действия комендантского часа все желающие смогут сходить в церковь на пасхальную службу, - говорят власти.

Пасха – праздник Воскресения Иисуса Христа - события, которое является центром всей библейской истории.

Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи. Примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские спасатели подарили луганским коллегам спасательное оборудование
Активисты ЛНР выстроили из лампадок знак радиационной опасности в память о жертвах аварии на ЧАЭС и шахте «Схидкарбон»
В Донецке стартует конкурс «Мой Пушкин» с общим призовым фондом больше миллиона рублей
За прошедший месяц ВСУ на Донбассе потеряли почти 70 военнослужащих
1 мая 2019 в Луганске: программа мероприятий
Народный Совет ДНР принял закон о регулировании деятельности ЦРБ
В Луганске изготовят три тысячи пасхальных куличей для малоимущих жителей Республики
В Донецке на шахте Скочинского ввели в эксплуатацию новую лаву
Обстрелы ЛНР: ВСУ 12 раз за сутки нарушили «режим тишины»
Взрыв на шахте «Схидкарбон»: из-под завалов извлекли тела тринадцати горняков, судьба четырех шахтеров остается неизвестной
В Донецке состоится фестиваль хорового искусства «Пасхальные перезвоны»
На шахте «Схидкарбон» в Донбассе продолжаются спасательные работы
Средняя пенсия по Украине больше всего выросла в Донбассе
Вместо пасхального перемирия: по Донецкой фильтровальной станции ВСУ выпустили 35 мин
С 1 по 14 октября в ЛНР проведут перепись населения
В Донецке вспоминали ликвидаторов аварии на ЧАЭС
«Мальборо» из ДНР: в Луганске изъяли сигареты и автомобили на 40 миллионов рублей
Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тело пятого погибшего
Почему жители ДНР на полдня остались без «Водафона»
Жителей Донбасса заражают корью украинские военные