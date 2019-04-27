27 апреля в ДНР отменили комендантский час

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-27T11:08:30+03:00

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Комендантский час будет приостановлен в Пасхальную ночь с 23:00 часов 27 апреля до 05:00 часов 28 апреля 2019 года.

- Традиционно перед главным православным праздником Воскресения Христова проходит ночное пасхальное богослужение. Благодаря приостановлению действия комендантского часа все желающие смогут сходить в церковь на пасхальную службу, - говорят власти.

Пасха – праздник Воскресения Иисуса Христа - события, которое является центром всей библейской истории.

Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи. Примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.

ИСТОЧНИК KP.RU