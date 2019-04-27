2019-04-27T11:12:23+03:00
Общество

Активисты ЛНР выстроили из лампадок знак радиационной опасности в память о жертвах аварии на ЧАЭС и шахте «Схидкарбон»

Небезразличные граждане Республики принесли с собой около 500 красных лампадок
Екатерина Сорока
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Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Фото: sputnik.byАвария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Фото: sputnik.by
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Представители молодежного общественного движения «Мир Луганщине» провели памятную акцию, приуроченную 33-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Небезразличные граждане Республики 26 апреля принесли к памятнику «Чернобыльский лелека» около 500 лампадок, из которых выстроили большой знак радиационной опасности.

- К сожалению, у нас много поводов, чтобы собираться по подобным датам. Я хочу пожелать нам, чтобы у нас было меньше таких поводов, но все больше было людей, которые помнили бы о таких датах, - сказал координатор общественного движения Филипп Кобцев.

Не забыли жители Луганска и о трагедии 25 апреля произошедшая на шахте «Схидкарбон» в Лугугинском районе, спасательные работы на которой продолжаются до сих пор. По последним данным под землей еще осталось четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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