За прошедший месяц ВСУ на Донбассе потеряли почти 70 военнослужащих

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-27T10:34:57+03:00

Некоторые командиры подразделений незаконно списывают смерти своих военнослужащих, как боевые потери, даже если это не так. Фото: rusvesna.su

Изменить размер текста: A A

За прошедший апрель украинская сторона понесла большие потери среди своих бойцов. Всего был убит 21 человек еще 48 – получили ранения и травмы. При этом почти половина военнослужащих лишились жизней и здоровья вследствие междоусобиц в бригадах. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- По имеющейся у нас информации, за апрель этого года потери украинских вооруженных формирований на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях составили 21 погибший, 48 раненых и травмированных боевиков. Из них боевые потери 12 погибших и 31 раненый. Остальные потери – это результат пьяных стычек, перестрелок украинских боевиков между собой, самоубийств, неосторожного обращения с оружием и бытовые травмы, - говорится в заявлении.

Также Даниил Безсонов добавил, что украинский штаб вооруженных сил не спешит оглашать свои реальные потери на фронте. Они упорно придерживаются версии, что за месяц лишились всего девяти человек, а еще 34 бойца получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU