2019-04-27T09:46:47+03:00
Экономика

Народный Совет ДНР принял закон о регулировании деятельности ЦРБ

Он составлен по образцу российского закона о Центральном банке РФ
Екатерина Сорока
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Также закон определяет особенности международной и внешнеэкономической деятельности ЦРБ. Фото: vsednr.ruТакже закон определяет особенности международной и внешнеэкономической деятельности ЦРБ. Фото: vsednr.ru
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Депутаты Народного Совета ДНР рассмотрели законопроект «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», который был составлен по образцу российского документа в отношении местной банковской системы.

- Проект закона разработан для закрепления правового положения и основных аспектов функционирования ЦРБ ДНР. Он определяет правовые основы деятельности ЦРБ, содержит нормы, касающиеся капитала и органов управления банка, устанавливает особенности его взаимоотношений с республиканскими и местными органами государственной власти, регулирует вопросы организации денежного обращения, денежной и кредитной политик, - сообщил председатель ЦРБ ДНР Андрей Петренко.

Кроме основных положений ЦРБ в законопроекте также прописаны пункты, которые определяют принципы работы банка для выдачи кредитов для жителей Республики.

Законопроект прошел уже второе чтение. Следующим шагом станет официальное его подтверждение Главой ДНР и публикация на официальном сайте Народного Совета. С этого момента проект вступит в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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