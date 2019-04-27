2019-04-27T08:51:25+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ 12 раз за сутки нарушили «режим тишины»

ВСУ обстреляли Калиново, Молочное, Фрунзе, Лозовое, Пришиб, Красный Лиман и Желобок
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ нарушают минские договоренности. Фото: news-front.infoВСУ нарушают минские договоренности. Фото: news-front.info
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ВСУ 12 раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Обстрелам подверглись районы поселков Калиново, Молочное и Фрунзе, сел Лозовое, Пришиб, Красный Лиман и Желобок, - рассказали в НМ ЛНР. - Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и противотанковых гранатометов СПГ.

Напомним, что вчера украинские силовики пять раз обстреляли позиции Народной милиции. Под их огонь попали Калиново, Фрунзе, Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб. Вояки вели огонь из противотанковых управляемых ракетных комплексов, 120- и 82-милимметровых минометов, тяжелых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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