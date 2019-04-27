Взрыв на шахте «Схидкарбон»: из-под завалов извлекли тела тринадцати горняков, судьба четырех шахтеров остается неизвестной

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-27T08:11:44+03:00

Об этом сообщили в МЧС ЛНР

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- Сегодня в 01.55 были обнаружены тела трех шахтеров без признаков жизни на расстоянии 350 метров от главного наклонного ствола при ведении работ по восстановлению выработки для дальнейшего обследования, дана команда на транспортировку пострадавших на поверхность,- сказали в МЧС ЛНР.

Спасательные работы продолжаются. По просьбе властей Республики на место ЧП для участия в поисково-спасательной операции прибыли горноспасатели МЧС России.

Напомним, взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. Без вести пропали семнадцать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU