На шахте «Схидкарбон» в Донбассе продолжаются спасательные работы

СЕГОДНЯ 21:54 2019-04-26T22:36:42+03:00

На шахте «Схидкарбон» в Донбассе, где утром 25 апреля произошел взрыв метана, продолжаются спасательные работы Фото: Евгения ГУСЕВА

Под завалами остаются ещё 12 человек

Изменить размер текста: A A

На шахте «Схидкарбон» в Донбассе, где утром 25 апреля произошел взрыв метана, продолжаются спасательные работы. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики сообщили, что по состоянию на 17.30 на поверхность поднято тело пятого пострадавшего без признаков жизни.

- На данный момент под завалами остаются еще 12 горняков, застигнутых аварией. Продолжаются работы подразделений военизированных горноспасательных отрядов Луганской Народной Республики, а также подразделений горноспасателей Российской Федерации, - сообщили в спасательном ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что в комплекс работ входят проветривание основного ствола и горных выработок и крепления горной породы для проведения дальнейших работ.

ИСТОЧНИК KP.RU