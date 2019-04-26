На шахте «Схидкарбон» в Донбассе продолжаются спасательные работы
На шахте «Схидкарбон» в Донбассе, где утром 25 апреля произошел взрыв метана, продолжаются спасательные работы. В министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики сообщили, что по состоянию на 17.30 на поверхность поднято тело пятого пострадавшего без признаков жизни.
- На данный момент под завалами остаются еще 12 горняков, застигнутых аварией. Продолжаются работы подразделений военизированных горноспасательных отрядов Луганской Народной Республики, а также подразделений горноспасателей Российской Федерации, - сообщили в спасательном ведомстве.
Также в пресс-службе добавили, что в комплекс работ входят проветривание основного ствола и горных выработок и крепления горной породы для проведения дальнейших работ.
ИСТОЧНИК KP.RU