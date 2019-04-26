Средняя пенсия по Украине больше всего выросла в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:23 2019-04-26T21:23:34+03:00

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- На основании анализа данных Пенсионного фонда Украины за первые 3 месяца, наибольший рост средней пенсии отмечен в Донецкой и Луганской областях – на 12,4%. В Днепропетровской рост составил 11,2%, в Запорожской – 10,5% и Киеве – 10 4%. Во всех остальных регионах средний размер пенсии вырос от 7,5% до 9,9%. Об этом сообщил глава Национального совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

- На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2 899 грн, тогда как на начало января – 2 646 грн. За квартал размер средней пенсии по стране вырос на 253 грн, или 9,6%, – написал Дорошенко.

Только в 7 регионах пенсия превышает среднюю по стране в 2 899 грн, а именно:

• Киеве – 4 059 грн;

• Донецкой области – 3 866 грн;

• Луганской области – 3 566 грн;

• Днепропетровской области – 3 337 грн;

• Запорожье – 3 103 грн;

• Харьковской области – 2 942 грн;

• Киевской области – 2 935 грн.

Отмечается, что во всех остальных областях она ниже средней.

Рост средней пенсии на Украине связан с двумя повышениями размеров выплат – 1 января и 1 марта. В Донецкой и Луганской областях наибольшую прибавку получили бывшие шахтеры и металлурги. Поэтому Донбасс и оказался в лидерах по росту пенсий.

В апреле в Донецкой Народной Республике средний размер пенсионных выплат составил 5002 рубля (2084 гривны).

ИСТОЧНИК KP.RU