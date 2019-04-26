С 1 по 14 октября в ЛНР проведут перепись населения

СЕГОДНЯ 20:51 2019-04-26T20:51:37+03:00

Жителям ЛНР придется отвечать на много вопросов. Фото: inkrasnogorsk.ru

Кого из жителей республики она затронет

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Перепись населения пройдет в ЛНР с 1 по 14 октября 2019 года – так гласит постановление Совета министров «Об организации переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года». Впрочем, на отдельных территориях Республики, где по какой-либо причине невозможно провести в установленный период сбор сведений о населении, перепись пройдет с 1 по 31 октября.

Итоги переписи планируется опубликовать до 30 апреля 2020 года.

Итак, кто же подлежит переписи населения:

- граждане ЛНР, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату переписи населения на территории Республики;

- граждане ЛНР, постоянно проживающие в Республике, но находящиеся на дату переписи населения за пределами ЛНР.

Переписи населения не подлежат иностранные граждане, обладающие иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами Луганской Народной Республики.

Ответственным за подготовку и проведение переписи, обработку полученных сведений, подведение итогов переписи населения, их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных документов переписи населения определен Государственный комитет статистики ЛНР.

Также в перечне ответственных - администрации городов и районов ЛНР, Народная милиция, МГБ, МЧС и МВД.

Так, Министерству внутренних дел ЛНР поручено обеспечить безопасность лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранность переписных листов и иных документов переписи.

ИСТОЧНИК KP.RU