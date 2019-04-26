2019-04-26T20:17:08+03:00
Политика

В Донецке вспоминали ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В 33-ю годовщину трагедии в столице ДНР провели митинг [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дончане почтили память ликвидаторов минутой молчания. Фото: oddr.infoДончане почтили память ликвидаторов минутой молчания. Фото: oddr.info
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Сегодня более 300 жителей Республики собрались возле Мемориала чернобыльской славы участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

В митинге приняли участие председатель Народного Совета Республики Владимир Бидёвка, парламентарии, руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов, и.о. главы администрации столицы Алексей Кулемзин, представители донецкой городской организации «Союз Чернобыль». Состоялась панихида по погибшим. Участники митинга почтили память ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.

Авария на Чернобыльской атомной станции произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Трагедия считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч советских граждан.

Общественное движение «Донецкая Республика» организовало митинг в память о ликвидаторах-чернобыльцах.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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