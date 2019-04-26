2019-04-26T19:55:07+03:00
Политика

«Мальборо» из ДНР: в Луганске изъяли сигареты и автомобили на 40 миллионов рублей

Контрабандисты везли в ЛНР и Россию 1 тысячу 679 коробов «братской помощи»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Объемы изъятой продукции просто поражают. Фото: mgblnr.orgОбъемы изъятой продукции просто поражают. Фото: mgblnr.org
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В Донецкой Народной Республике, видимо, наблюдается устойчивое перепроизводство сигарет известной торговой марки. Чуть ли не ежедневно приходят сообщения о задержании партий контрабандных Marlboro. Но последний «улов» поразил даже видавших всякое оперативников.

- Сотрудники МГБ, департамента борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР и финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР пресекли устойчивый канал контрабанды сигарет, - сообщили сегодня в пресс-службе МГБ. - Установлено, что незаконное перемещение табачной продукции осуществлялось из ДНР с целью последующей контрабанды в Российскую Федерацию, а также частичной реализации на внутреннем рынке ЛНР.

Из незаконного оборота изъято 1 тысяча 679 коробов сигарет Marlboro производства ДНР и четыре автомобиля. Общая сумма изъятых ценностей предварительно составляет 40 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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