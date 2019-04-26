Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тело пятого погибшего

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-26T19:05:24+03:00

Еще 12 человек остаются под завалами

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- Из-под завалов на шахте «Схидкарбон» спасатели извлекли тело пятого горняка, - сообщил на своей странице в социальной сети Twitter глава ЛНР Леонид Пасечник. - Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна. Искренние соболезнования родным и близким погибших. В эту тяжелую минуту Донбасс и Россия с вами!

Многие родные шахтеров, которые заперты в завалах, собрались возле шахты и ждут известий. С ними и с родственниками погибших работают психологи МЧС ЛНР.

Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте "Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. В результате пропали без вести 17 человек. По просьбе властей ЛНР на место происшествия для участия в поисково-спасательной операции прибыли горноспасатели МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU