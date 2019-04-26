2019-04-26T18:15:43+03:00
Политика

Почему жители ДНР на полдня остались без «Водафона»

Сигнал мобильного оператора пропал на всей территории Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Отсутствие связи сразу делает нашу жизнь кошмарной. Фото: gabbybernstein.comОтсутствие связи сразу делает нашу жизнь кошмарной. Фото: gabbybernstein.com
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Сегодня утром в ДНР полностью отсутствовала связь единственного украинского мобильного оператора «Водафон»

- В Макеевке лежит «Водафон». Базовые станции «светят», дозвона нет, - написал ВКонтакте Иосиф.

Аналогичная картина наблюдалась и в разных районах столицы ДНР. Больше всего распереживались жители, которые получают пенсионные и другие выплаты на Украине.

- У нас все на «Водафон» завязано: СМС из Ощадбанка по выплатам и верификациям, контактный телефон в собесе и пенсионном, интернет-банкинг, - перечислила макеевчанка Валентина Петровна.

В пресс-службе Министерства связи Республики не стали скрывать возникшую проблему.

- Повреждение оптического кабеля в Макеевке привело к нарушению работы украинского мобильного оператора «Водафон» в ДНР, - сообщили о причине сбоя связи и уточнили. - На данный момент ведутся ремонтные работы.

Около двух часов дня жителям Республики стали приходить СМСки от тех, кто к ним не мог дозвониться – «Водафон» вернулся к дончанам. Все благополучно вздохнули: «В этот раз пронесло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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