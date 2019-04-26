2019-04-26T17:36:19+03:00
Политика

Жителей Донбасса заражают корью украинские военные

Только в Донецкой области заболели более 650 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Заболевших корью в Донецкой области за год стало в пять раз больше. Фото: thescottishsun.co.ukЗаболевших корью в Донецкой области за год стало в пять раз больше. Фото: thescottishsun.co.uk
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В Краматорске бьют тревогу: с 21 по 24 апреля количество заболевших корью увеличилось с 38 человек до 57. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

По словам начальника отдела здравоохранения Валерии Мельник, все новые обращения поступили от взрослых.

- Тяжелых больных нет, большинство в удовлетворительном состоянии, часть получает лечение амбулаторно, – говорится в сообщении.

В Донецкой области по состоянию на 18 апреля заболели 648 человек – 394 взрослых и 254 ребенка. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. За аналогичный период прошлого года корью заболели 126 человек: 72 взрослых и 54 ребенка. Всего в 2018 году заболели 517 человек.

Очевидно, что корь в Донбасс завезли военные, которые прибывают по ротации в зону ООС с западной Украины. В частях и подразделениях ВСУ болеют повально. Только за неделю в Луганской области более 320 военнослужащих заболели краснухой и корью. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В связи с отсутствием должного обеспечения всеми видами довольствия и неудовлетворительными бытовыми условиями в 10-й и 54-й бригадах ВСУ продолжает стремительно расти число инфекционных заболеваний, – отметил Осадчий. - Только в течение минувшей недели в лечебные учреждения Попасной и Крымское обратились более 120 украинских силовиков с диагнозами краснуха и корь.

Критическая ситуация сложилась в подразделениях 25-й воздушно-десантной бригады, где выявлено более 200 заболевших с указанными диагнозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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