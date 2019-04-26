2019-04-26T16:58:53+03:00
Политика

21 убитый и 48 раненых: стали известны потери ВСУ в Донецкой области в апреле

Около половины украинских военных погибли в результате внутренних стычек и неосторожного обращения с оружием [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Командование ООС скрывает реальные потери. Фото: facebook.com/pressjfo.newsКомандование ООС скрывает реальные потери. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

- По имеющейся у нас информации, за апрель этого года потери украинских вооруженных формирований на донецком, горловском и мариупольском направлениях составили: 21 погибший, 48 раненых и травмированных боевиков, – сообщил, ссылаясь на данные разведки, начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

При этом боевые потери в рядах ВСУ составляют 12 убитых и 31 раненый. Остальные — следствие междоусобных стычек и перестрелок, неосторожного обращения с оружием и бытовых травм.

- При этом штаб ООС продолжает скрывать свои потери. По официальным данным украинской стороны, в апреле их потери составили девять погибших и 34 раненых, – отметил Безсонов.

Понесли потери и защитники ДНР.

Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова 26 апреля.! другой источник

- К сожалению, в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, выполняя долг по защите Республики, отдали свои жизни трое наших Героев, — сказал начальник пресс-службы УНМ.

Тем временем, начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о небоевых потерях оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», которая дислоцируется в Луганской области.

- За период с 20 марта по 25 апреля общее количество небоевых потерь в зоне ответственности ОТГ «Север» составило 20 военнослужащих ВСУ убитыми и 49 ранеными, – отметил Осадчий. - Из них в 25-й бригаде убитых три, раненых – 16, в 10-й бригаде – три и пять, в 54-й бригаде – пять и 12, в 30-й – два и 12, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почему жители ДНР на полдня остались без «Водафона»
Жителей Донбасса заражают корью украинские военные
В Донецкой области больше всего подорожали капуста, лук и картофель
Казначейству ДНР передали часть полномочий Министерства финансов
Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тело четвертого погибшего
Как житель Мариуполя два вокзала заминировал
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли из миномета насосную станцию в Донбассе
Взрыв на шахте «Схидкарбон»: завалы мешают спасателям добраться до горняков
Украинская армия в полтора раза увеличила интенсивность обстрелов Донбасса
Взрыв на шахте «Схидкарбон»: на помощь приехали горноспасатели МЧС России
Спасательные работы на шахте «Схидкарбон»: до последнего надеемся на чудо!
Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего
Красный Крест привез в ДНР 216 тонн продуктов и стройматериалов
МЧС ЛНР: ситуация на шахте «Схидкарбон» критическая
В ЛНР на пожаре погиб 49-летний мужчина
Погода в Луганске: 26 апреля будет до 24 градусов тепла, местами слабый дождь
Погода в Донецке: 26 апреля будет жарко – до 24 градусов
Трое из двадцати горняков, которые в момент взрыва 25 апреля на «Схидкарбон» находились в шахте, чудом выжили
Бодибилдеры из ДНР привезли медали с кубка России
Год тюрьмы грозит жителю Кировска за неуплату алиментов
Солдат ВСУ обстрелял сослуживцев из автомата