21 убитый и 48 раненых: стали известны потери ВСУ в Донецкой области в апреле

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-26T16:58:53+03:00

Около половины украинских военных погибли в результате внутренних стычек и неосторожного обращения с оружием [видео]

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- По имеющейся у нас информации, за апрель этого года потери украинских вооруженных формирований на донецком, горловском и мариупольском направлениях составили: 21 погибший, 48 раненых и травмированных боевиков, – сообщил, ссылаясь на данные разведки, начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

При этом боевые потери в рядах ВСУ составляют 12 убитых и 31 раненый. Остальные — следствие междоусобных стычек и перестрелок, неосторожного обращения с оружием и бытовых травм.

- При этом штаб ООС продолжает скрывать свои потери. По официальным данным украинской стороны, в апреле их потери составили девять погибших и 34 раненых, – отметил Безсонов.

Понесли потери и защитники ДНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/705610" frameborder="0"></iframe> Заявление начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова 26 апреля.! другой источник

- К сожалению, в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, выполняя долг по защите Республики, отдали свои жизни трое наших Героев, — сказал начальник пресс-службы УНМ.

Тем временем, начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о небоевых потерях оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», которая дислоцируется в Луганской области.

- За период с 20 марта по 25 апреля общее количество небоевых потерь в зоне ответственности ОТГ «Север» составило 20 военнослужащих ВСУ убитыми и 49 ранеными, – отметил Осадчий. - Из них в 25-й бригаде убитых три, раненых – 16, в 10-й бригаде – три и пять, в 54-й бригаде – пять и 12, в 30-й – два и 12, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU