В Донецкой области больше всего подорожали капуста, лук и картофель

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-26T15:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле прошлого года картофель в подконтрольной Киеву Донецкой области стоил 7-8 гривен (17-19 рублей) за килограмм, в этом году уже 13-14 (31-33 рубля). Свекла подорожала в два раза – до 11 гривен (26 рублей), морковь – в три раза, до 17 гривен (40 рублей), лук – в четыре раза до 30 гривен (72 рублей). А капуста, обычная белокочанная, побила все рекорды. В апреле 2018 года килограмм капусты стоил 6-7 гривен (15-17 рублей), сегодня дешевле 30 гривен (72 рублей) не найти. И это на прошлогоднюю. А цены на молодую капусту стартуют от 36 гривен (86 рублей).

Такая же разница в цене на свежие огурцы. В прошлом году в это время их продавали по 35-40 гривен (84-96 рублей), в этом году дешевле 45 гривен (108 рублей) за килограмм не найдешь. Дешевле – местные, дороже – привозные, преимущественно из Херсона.

- Вышла на рынок посмотреть цены, конечно, я в шоке, говорит мариупольчанка Галина. - Все овощи подорожали. Капуста – невозможно, ну, это ж вообще. Всю зиму нормальные были цены, сейчас перед праздником капуста там что-то около сорока.

Кстати, в Донецкой Народной Республике цены на овощи значительно ниже. Так, картофель сейчас стоит 20-22 рубля, свекла и морковь – 25 рублей, лук – 35-40 рублей. А вот цена на свежие огурцы колеблется от 100 до 120 рублей за килограмм

ИСТОЧНИК KP.RU