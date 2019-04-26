2019-04-26T15:40:40+03:00
Политика

В Донецкой области больше всего подорожали капуста, лук и картофель

Цены на овощи за год подскочили в разы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Цены на молодую капусту стартуют от 36 гривен (86 рублей). Фото: zi.uaЦены на молодую капусту стартуют от 36 гривен (86 рублей). Фото: zi.ua
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В апреле прошлого года картофель в подконтрольной Киеву Донецкой области стоил 7-8 гривен (17-19 рублей) за килограмм, в этом году уже 13-14 (31-33 рубля). Свекла подорожала в два раза – до 11 гривен (26 рублей), морковь – в три раза, до 17 гривен (40 рублей), лук – в четыре раза до 30 гривен (72 рублей). А капуста, обычная белокочанная, побила все рекорды. В апреле 2018 года килограмм капусты стоил 6-7 гривен (15-17 рублей), сегодня дешевле 30 гривен (72 рублей) не найти. И это на прошлогоднюю. А цены на молодую капусту стартуют от 36 гривен (86 рублей).

Такая же разница в цене на свежие огурцы. В прошлом году в это время их продавали по 35-40 гривен (84-96 рублей), в этом году дешевле 45 гривен (108 рублей) за килограмм не найдешь. Дешевле – местные, дороже – привозные, преимущественно из Херсона.

- Вышла на рынок посмотреть цены, конечно, я в шоке, говорит мариупольчанка Галина. - Все овощи подорожали. Капуста – невозможно, ну, это ж вообще. Всю зиму нормальные были цены, сейчас перед праздником капуста там что-то около сорока.

Кстати, в Донецкой Народной Республике цены на овощи значительно ниже. Так, картофель сейчас стоит 20-22 рубля, свекла и морковь – 25 рублей, лук – 35-40 рублей. А вот цена на свежие огурцы колеблется от 100 до 120 рублей за килограмм

ИСТОЧНИК KP.RU

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