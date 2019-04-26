Казначейству ДНР передали часть полномочий Министерства финансов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-26T14:13:24+03:00

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- Постановляю образовать республиканский орган исполнительной власти – Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики, — сказано в тексте указа Главы ДНР № 119 от 25 апреля, опубликованном на сайте руководителя государства.

Казначейство создано в целях повышения эффективности функционирования бюджетной системы ДНР, усовершенствования процесса исполнения республиканского бюджета. Также казначейству переданы функции Министерства финансов по обеспечению исполнения и кассовому обслуживанию исполнения в бюджетной системе Республики, по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Руководителем казначейства назначена Наталья Кошкина. Контроль исполнения указа возложен на председателя Правительства ДНР Александра Ананченко. Правительству поручено в течение месяца разработать и утвердить положение о республиканском казначействе, структуру и предельную численность сотрудников органа, а также регламент его работы.

ИСТОЧНИК KP.RU