2019-04-26T13:16:50+03:00
Политика

Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тело четвертого погибшего

Судьба тринадцати человек остается под вопросом
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В шахте уже работают два звена горноспасателей РФ. Фото: mchs-lnr.suВ шахте уже работают два звена горноспасателей РФ. Фото: mchs-lnr.su
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- По состоянию на 12.00 из первого штрека из-под завалов извлечен четвертый пострадавший без признаков жизни. Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг, - сообщил журналистам на месте событий глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов. - Работы сейчас проводятся в плановом режиме. Идет разгазовка заваленных мест, продолжается поиск пострадавших, идет крепеж для прохода по штрекам. На данный момент уже работают два звена горноспасателей РФ. В спасательной операции задействовано около 100 человек.

Многие родные шахтеров, которые заперты в завалах, собрались возле шахты и ждут известий. С ними и с родственниками погибших работают психологи МЧС ЛНР.

- Шансы на спасение есть всегда, и надежда умирает последней. Мы надеемся, - добавил Кацавалов.

Напомним, взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. Всего на этой мини-шахте работает 170 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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