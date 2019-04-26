Как житель Мариуполя два вокзала заминировал

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-26T12:30:15+03:00

Во время поиска взрывчатки эвакуировали весь персонал и пассажиров центральной автостанции. Фото: visitdonbass.info

Об этом 39-летний горожанин сообщил полицейским, прибывшим на вызов в связи с убийством

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- 24 апреля около 20:00 на линию «102» позвонил мужчина, который заявил, что убил человека. На место прибыла следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

39-летний заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, как выяснили полицейские, никого не убивал.

- Мужчина также сообщил, что заложил взрывчатку на центральной автостанции и железнодорожном вокзале. Оба помещения были немедленно оцеплены полицией, которая обеспечивала охрану места происшествия. Весь персонал и пассажиров эвакуировали. На месте работали полицейские взрывотехники и кинологи, а также спасатели и другие экстренные службы, – рассказали в пресс-службе.

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Но зато была нарушена деятельность транспортных предприятий. «Минера» задержали. И теперь он привлекается к уголовной ответственности за заведомо ложные заявления в полицию. В общем, по пьянке мариупольчанин «наговорил» до 6 лет лишения свободы.

Кстати, мужчина был судим за грабеж, а также попадал в поле зрения полиции за ложные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU