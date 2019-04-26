Как житель Мариуполя два вокзала заминировал
- 24 апреля около 20:00 на линию «102» позвонил мужчина, который заявил, что убил человека. На место прибыла следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
39-летний заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, как выяснили полицейские, никого не убивал.
- Мужчина также сообщил, что заложил взрывчатку на центральной автостанции и железнодорожном вокзале. Оба помещения были немедленно оцеплены полицией, которая обеспечивала охрану места происшествия. Весь персонал и пассажиров эвакуировали. На месте работали полицейские взрывотехники и кинологи, а также спасатели и другие экстренные службы, – рассказали в пресс-службе.
Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Но зато была нарушена деятельность транспортных предприятий. «Минера» задержали. И теперь он привлекается к уголовной ответственности за заведомо ложные заявления в полицию. В общем, по пьянке мариупольчанин «наговорил» до 6 лет лишения свободы.
Кстати, мужчина был судим за грабеж, а также попадал в поле зрения полиции за ложные сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU