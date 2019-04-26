2019-04-26T11:38:44+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли из миномета насосную станцию в Донбассе

Персонал Васильевской насосной станции вблизи Ясиноватой прячется в укрытии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киевские силовики хотят лишить воды сотни тысяч жителей Донбасса. Фото: facebook.com/pressjfo.newsКиевские силовики хотят лишить воды сотни тысяч жителей Донбасса. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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ВСУ не прекращают обстреливать жизненно важные коммуникации в Донбассе.

- Сегодня в 10:20 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны поселка Каменка по направлению Васильевки с применением минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, персонал находится в укрытии. Информация о повреждениях уточняется.

Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины.

Васильевская насосная станция обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно оказывается в зоне обстрелов со стороны украинских силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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