2019-04-26T11:23:43+03:00
Политика

Взрыв на шахте «Схидкарбон»: завалы мешают спасателям добраться до горняков

Продолжаются работы по спасению 14 пропавших без вести шахтеров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Шахта «Схидкарбон» в Лутугинском районе. Фото: youtube.com/АдминистрацияЛутугинскогорайонаШахта «Схидкарбон» в Лутугинском районе. Фото: youtube.com/АдминистрацияЛутугинскогорайона
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- Точная судьба заблокированных под землей горняков не известна - завалы препятствуют возможности добраться туда, - сказал журналистам начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами (ВГСО) МЧС ЛНР Андрей Гришин.

Тем временем, доставленное МЧС России специальное оборудование поможет ускорить ликвидацию последствий аварии.

- Горноспасатели отделения Ростовского филиала ВГСО из города Шахты привезли специализированное оборудование. Оно позволит нам ускорить работу по разгазированию аварийного участка, обнаружению пострадавших, - сообщил Гришин.

А замкомандира отряда ВГСО Ростовской области Павел Бек пояснил: «Времени прошло много. Ударная волна, взрыв был большой силы. Будем работать с оборудованием».

Напомним, ввзрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. В результате, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. К настоящему времени спасатели подняли на поверхность тела троих погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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