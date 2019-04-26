2019-04-26T10:32:39+03:00
Политика

Украинская армия в полтора раза увеличила интенсивность обстрелов Донбасса

За минувшие сутки ВСУ 12 раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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При обстрелах применялись 120-мм и 82-мм минометы. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПри обстрелах применялись 120-мм и 82-мм минометы. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило семь раз, — заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 203 единицы.

Под огнем ВФУ оказались: поселок Александровка и район «Вольво-центра» на окраинах Донецка, Ясиноватая и село Васильевка в окрестностях города, а также село Коминтерново на юге Республики. При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Киевские силовики значительно усилили интенсивность обстрелов - в предыдущий день подразделения ВСУ выпустили по территории Республики около 140 боеприпасов, а сейчас - 203.

Также ВСУ пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы поселков Калиново и Фрунзе и сел Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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