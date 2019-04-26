Украинская армия в полтора раза увеличила интенсивность обстрелов Донбасса
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило семь раз, — заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 203 единицы.
Под огнем ВФУ оказались: поселок Александровка и район «Вольво-центра» на окраинах Донецка, Ясиноватая и село Васильевка в окрестностях города, а также село Коминтерново на юге Республики. При обстрелах применялись: минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Киевские силовики значительно усилили интенсивность обстрелов - в предыдущий день подразделения ВСУ выпустили по территории Республики около 140 боеприпасов, а сейчас - 203.
Также ВСУ пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы поселков Калиново и Фрунзе и сел Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб.
ИСТОЧНИК KP.RU