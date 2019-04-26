2019-04-26T10:07:25+03:00
Политика

Взрыв на шахте «Схидкарбон»: на помощь приехали горноспасатели МЧС России

Продолжаются работы по спасению 14 пропавших без вести горняков
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ЛНР очень надеются на помощь россиян. Фото: lug-info.comВ ЛНР очень надеются на помощь россиян. Фото: lug-info.com
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На шахту «Схидкарбон» в Лутугинском районе, где 25 апреля произошел взрыв метана, прибыли машины с горноспасателями МЧС РФ. Они привезли необходимое оборудование для спасательных работ.

Накануне Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Россию за помощь и поддержку в эту тяжелую минуту.

- Подразделения российского МЧС оснащены специальным оборудованием, которого у нас, к большому сожалению нет. Нам также была предложена помощь братской Донецкой Республики, это (спасательная операция) было бы быстрее, но, к большому сожалению, у них тоже этого оборудования нет. Это оборудование есть только у Российской Федерации. Специалисты у нас есть, силы есть, а вот оборудования нет. Российские специалисты откликнулись на нашу просьбу, - объяснил Глава ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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