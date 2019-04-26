Спасательные работы на шахте «Схидкарбон»: до последнего надеемся на чудо!

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-26T09:48:22+03:00

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти Республики делают все необходимое для ликвидации последствий аварии

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Продолжаются работы по спасению 14 пропавших без вести горняков шахты «Схидкарбон». В данный момент работают пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы.

- Ужасная трагедия на шахте «Схидкарбон». Делаем все необходимое, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия, - написал глава Республики Леонид Пасечник на своей странице в Twitter. - До последнего надеемся на чудо. Верим, что без вести пропавшие рабочие вернутся на поверхность живыми.

Глава ЛНР также поблагодарил Россию за помощь и поддержку в эту тяжелую минуту.

Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. В результате, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. К настоящему времени спасатели подняли на поверхность тела троих погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU