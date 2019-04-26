Спасательные работы на шахте «Схидкарбон»: до последнего надеемся на чудо!
Продолжаются работы по спасению 14 пропавших без вести горняков шахты «Схидкарбон». В данный момент работают пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы.
- Ужасная трагедия на шахте «Схидкарбон». Делаем все необходимое, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия, - написал глава Республики Леонид Пасечник на своей странице в Twitter. - До последнего надеемся на чудо. Верим, что без вести пропавшие рабочие вернутся на поверхность живыми.
Глава ЛНР также поблагодарил Россию за помощь и поддержку в эту тяжелую минуту.
Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе утром 25 апреля. В результате, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. К настоящему времени спасатели подняли на поверхность тела троих погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU