Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего
- На данный момент уже поднято на поверхность трое погибших. Судьба четырнадцати человек остается под вопросом, - сообщил журналистам на месте событий глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов. - В данный момент в шахте работают пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы.
Также для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте направляются сотрудники МЧС РФ, в том числе отряд горноспасателей.
Авария на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе ЛНР произошла утром 25 апреля. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль. Штаб по ликвидации последствий аварии возглавляет вице-премьер Республики Олег Черноусов.
Основная версия происшествия – взрыв метана.
ИСТОЧНИК KP.RU