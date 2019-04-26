Взрыв на шахте «Схидкарбон»: спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-26T08:54:07+03:00

Сейчас в шахте работают пять звеньев горноспасателей. Фото: lug-info.com

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- На данный момент уже поднято на поверхность трое погибших. Судьба четырнадцати человек остается под вопросом, - сообщил журналистам на месте событий глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов. - В данный момент в шахте работают пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы.

Также для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте направляются сотрудники МЧС РФ, в том числе отряд горноспасателей.

Авария на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе ЛНР произошла утром 25 апреля. Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль. Штаб по ликвидации последствий аварии возглавляет вице-премьер Республики Олег Черноусов.

Основная версия происшествия – взрыв метана.

ИСТОЧНИК KP.RU