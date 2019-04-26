Красный Крест привез в ДНР 216 тонн продуктов и стройматериалов

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-26T08:39:41+03:00

Красный Крест привез в Донбасс продуктовые наборы для жителей прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbass

Также в грузе гуманитарной помощи – товары медицинского назначения и корм для животных

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Большая партия гуманитарной помощи направлена Международным комитетом Красного Креста в республики Донбасса.

- Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали 13 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом почти 217 тонн, а именно: строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, корм для животных, – сообщили 25 апреля в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Эта помощь в основном направляется жителям прифронтовых районов.

Также гуманитарные грузы регулярно привозит в республики Донбасса Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU