МЧС ЛНР: ситуация на шахте «Схидкарбон» критическая
- Ситуация на шахте «Схидкарбон» критическая, на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших, - сказал глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, который находится на месте трагедии.
Авария на шахте «Схидкарбон» произошла утром 25 апреля. После инцидента глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии. После этого руководитель государства выехал на место происшествия.
- На шахте произошел врыв метана, - сообщил глава республики причину трагедии.
Штаб по ликвидации последствий аварии возглавляет вице - премьер республики Олег Черноусов. Родным шахтеров, которые заперты в завалах, обещали сообщить информацию утром. Многие из них стоят под шахтой и ждут известий.
В МЧС РФ сообщили о том, что по просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU