2019-04-26T08:20:23+03:00
Политика

МЧС ЛНР: ситуация на шахте «Схидкарбон» критическая

От взрыва метана двое горняков погибли, еще 15 без вести пропавших
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На шахту направлены четыре отделения военизированного горноспасательного отряда №1 и три реанимационно-противошоковые группы. Фото: mchs-lnr.suНа шахту направлены четыре отделения военизированного горноспасательного отряда №1 и три реанимационно-противошоковые группы. Фото: mchs-lnr.su
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- Ситуация на шахте «Схидкарбон» критическая, на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших, - сказал глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов, который находится на месте трагедии.

Авария на шахте «Схидкарбон» произошла утром 25 апреля. После инцидента глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии. После этого руководитель государства выехал на место происшествия.

- На шахте произошел врыв метана, - сообщил глава республики причину трагедии.

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавляет вице - премьер республики Олег Черноусов. Родным шахтеров, которые заперты в завалах, обещали сообщить информацию утром. Многие из них стоят под шахтой и ждут известий.

В МЧС РФ сообщили о том, что по просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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