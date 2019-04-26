2019-04-26T07:45:38+03:00
Политика

В ЛНР на пожаре погиб 49-летний мужчина

Происшествие случилось в Лутугинском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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При разборе сгоревшей кухни обнаружили останки хозяина. Фото: mchs-lnr.suПри разборе сгоревшей кухни обнаружили останки хозяина. Фото: mchs-lnr.su
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О пожаре в частном домовладении, расположенном на улице Гагарина в поселке Георгиевка, позвонили в службу «101» Лутугинского района 25 апреля в 02:52. Местные жители рассказали, что ночью к ним ворвался знакомый с криками о том, что у него горит летняя кухня, а в ней находится его отец.

- К месту происшествия прибыли подразделения пожарно-спасательной части, - сообщили в Пресс-служба МЧС ЛНР. - К этому времени строение полностью было охвачено пламенем. Проникнуть внутрь не было никакой возможности. Загорание ликвидировали в 04:50. Кухню спасти не удалось. При разборе конструкций обнаружили останки хозяина.

О погибшем известно, что жил он вдвоём со взрослым сыном, оба злоупотребляли алкоголем, нигде не работали, перебивались случайными заработками и сезонными работами, порядок в своём хозяйстве не поддерживали, из-за отсутствия электричества самовольно подключились к электроопоре. Скорее всего, это привело к короткому замыканию электропроводки с последующим горением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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