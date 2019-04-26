Погода в Луганске: 26 апреля будет до 24 градусов тепла, местами слабый дождь
- 26 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24 градусов тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
По предварительному прогнозу, 27 апреля в связи с влиянием зоны атмосферного фронта ночью местами ожидаются кратковременные дожди, днем без существенных осадков, местами грозы. Температурный фон существенно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU