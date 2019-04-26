Погода в Луганске: 26 апреля будет до 24 градусов тепла, местами слабый дождь

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-26T07:15:32+03:00

В Луганске ожидается переменная облачность и даже дождь. Фото: ВКонтакте/Луганск

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду

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- 26 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24 градусов тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, 27 апреля в связи с влиянием зоны атмосферного фронта ночью местами ожидаются кратковременные дожди, днем без существенных осадков, местами грозы. Температурный фон существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU