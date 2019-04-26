Погода в Донецке: 26 апреля будет жарко – до 24 градусов

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-26T07:13:18+03:00

Небо в Донецке будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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В пятницу, 26 апреля, небо в Донецке и ДНР будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Вечером, возможно, пройдет дождь c грозой.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +9 до +20 градусов. Днем ожидается 24 градуса выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют +14 градусов.

В течение суток будет меняться направление ветра. Скорость воздушных масс составит от 1 до 4 м/с.

Народный прогноз погоды: 26 апреля отмечается день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида считается укротительницей страстей. Наши предки наблюдали за выделением березового сока: если у березы было много сока, считалось, что лето дождливым будет. В это время зеленеет малина.

ИСТОЧНИК KP.RU