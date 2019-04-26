Трое из двадцати горняков, которые в момент взрыва 25 апреля на «Схидкарбон» находились в шахте, чудом выжили

СЕГОДНЯ 03:19 2019-04-26T03:21:53+03:00

Тела двух шахтеров подняли на поверхность, а еще 15 находятся под завалами

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Бывший начальник участка, который до мая прошлого года работал на Шахте «Схидкарбон» стал очевидцем взрыва 25 апреля. Владимир Коваленко рассказал «Комсомолке» о судьбе горняков, которые в момент аварии находились под землей.

- Всего в шахте находилось двадцать человек. Трое из них – проходчики – вышли на моих глазах. Они работали на соседнем стволе. Они сначала не оценили, что это за взрыв. Между стволами считанные метры. Они были в забое и думали, что это сработал детонатор, - рассказал Владимир Николаевич. - Они вышли своим ходом после взрыва из другого ствола. Закольцевалась струя угарного газа и их спасло, что к ним тянуло свежий воздух. Можно сказать, что они родились в рубашке!

Горняк добавил, что на поверхность достали двоих погибших. Ещё 15 шахтеров остались под завалами.

- Шансов нет. Чудес не бывает. Это большая трагедия, - сказал Владимир Коваленко.

Однако официальной информации о количестве жертв аварии пока не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU