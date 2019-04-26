Трое из двадцати горняков, которые в момент взрыва 25 апреля на «Схидкарбон» находились в шахте, чудом выжили
Бывший начальник участка, который до мая прошлого года работал на Шахте «Схидкарбон» стал очевидцем взрыва 25 апреля. Владимир Коваленко рассказал «Комсомолке» о судьбе горняков, которые в момент аварии находились под землей.
- Всего в шахте находилось двадцать человек. Трое из них – проходчики – вышли на моих глазах. Они работали на соседнем стволе. Они сначала не оценили, что это за взрыв. Между стволами считанные метры. Они были в забое и думали, что это сработал детонатор, - рассказал Владимир Николаевич. - Они вышли своим ходом после взрыва из другого ствола. Закольцевалась струя угарного газа и их спасло, что к ним тянуло свежий воздух. Можно сказать, что они родились в рубашке!
Горняк добавил, что на поверхность достали двоих погибших. Ещё 15 шахтеров остались под завалами.
- Шансов нет. Чудес не бывает. Это большая трагедия, - сказал Владимир Коваленко.
Однако официальной информации о количестве жертв аварии пока не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU