В Луганске изготовят три тысячи пасхальных куличей для малоимущих жителей Республики

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-29T11:47:45+03:00

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В Луганске выпекут три тысячи куличей специально для незащищенных слоев населения. Они получат бесплатно куличи, которые были проспонсированы публичным акционерным обществом «Луганск-Нива». Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление по вопросам труда и социальной защиты населения.

- Выдача куличей планируется детям-инвалидам, одиноким гражданам, обслуживаемым на дому Луганским комплексным центром социального обслуживания населения, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и представителям приравненных к ним категорий, – сообщили в столичной администрации.

Ранее «Луганск-Нива» уже помогала малоимущим гражданам Республики. К празднику Светлого Христова Воскресенья в 2018 году сообщество оплатило выпечку 15 тысяч куличей, которые также были распределены среди подопечных стационарных учреждений и граждан льготных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU