2019-04-27T09:23:19+03:00
Общество

В Луганске изготовят три тысячи пасхальных куличей для малоимущих жителей Республики

Также бесплатные угощения получат дети-инвалиды, сироты и ветераны Великой Отечественной
Екатерина Сорока
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Организацией ежегодной акции занимается Зинаида Гаврловна Наден. Фото: 73online.ruОрганизацией ежегодной акции занимается Зинаида Гаврловна Наден. Фото: 73online.ru
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В Луганске выпекут три тысячи куличей специально для незащищенных слоев населения. Они получат бесплатно куличи, которые были проспонсированы публичным акционерным обществом «Луганск-Нива». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление по вопросам труда и социальной защиты населения.

- Выдача куличей планируется детям-инвалидам, одиноким гражданам, обслуживаемым на дому Луганским комплексным центром социального обслуживания населения, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и представителям приравненных к ним категорий, – сообщили в столичной администрации.

Ранее «Луганск-Нива» уже помогала малоимущим гражданам Республики. К празднику Светлого Христова Воскресенья в 2018 году сообщество оплатило выпечку 15 тысяч куличей, которые также были распределены среди подопечных стационарных учреждений и граждан льготных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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