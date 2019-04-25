Бодибилдеры из ДНР привезли медали с кубка России

25 Апр 22:42 2019-04-25T22:42:01+03:00

Бодибилдеры из ДНР соревновались в разных номинациях. Фото: минспорт.рус

Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики

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Шесть спортсменов из Донецкой Народной Республики завоевали призовые места на кубке России по бодибилдингу, который проходил с 18 по 22 апреля в Краснодаре. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики

- Турнир собрал 930 участников, - рассказывают в ведомстве. - Спортсмены Донбасса достойно представили нашу Республику на этих соревнованиях.

Тимур Бондарь в номинации фитнес юноши занял 2-е место, Владимир Гузей классический бодибилдинг юниоры - 1-е место, Максим Козлов классический бодибилдинг до 175см - 2-е место, Владислава Панина фитнес бикини до 169 см - 2-е место, Ольга Демчук фитнес женщины абсолютная категория - 1-е место, Дмитрий Янкин фитнес мужчины - 2-е место.

- Остальные наши спортсмены вошли в 7-ку лучших в своих номинациях, - сообщили в минспорта. - Это отличный результат, учитывая, что некоторые финалисты участвуют в турнире такого уровня впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU