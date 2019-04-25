Год тюрьмы грозит жителю Кировска за неуплату алиментов
Жителю Кировская грозит лишение свободы до одного года за неуплату алиментов. Он задолжал 160 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.
- К нам поступило представление и документы из государственной исполнительной службы, в которых указывалось, что 35-летний горожанин с 2014 года уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, - сообщили в кировском отделе полиции.
Мужчину неоднократно предупреждали, что если он не исправится, то будет привлечен к уголовной ответственности.
- Но безработный мужчина мер к официальному трудоустройству и погашению задолженности не принял, иную материальную помощь для обеспечения своего ребенка не оказывал, - добавили в МВД Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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