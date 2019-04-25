Год тюрьмы грозит жителю Кировска за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 21:46 2019-04-25T21:46:27+03:00

После опроса жителей Кировска стало известно, что кроме финансовых проблем, их также волнует отсутствие работы и гуманитарной помощи. Фото: m.tvkrasnodar.ru

Об этом сообщили в МВД ДНР

Изменить размер текста: A A

Жителю Кировская грозит лишение свободы до одного года за неуплату алиментов. Он задолжал 160 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

- К нам поступило представление и документы из государственной исполнительной службы, в которых указывалось, что 35-летний горожанин с 2014 года уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, - сообщили в кировском отделе полиции.

Мужчину неоднократно предупреждали, что если он не исправится, то будет привлечен к уголовной ответственности.

- Но безработный мужчина мер к официальному трудоустройству и погашению задолженности не принял, иную материальную помощь для обеспечения своего ребенка не оказывал, - добавили в МВД Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU