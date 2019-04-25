2019-04-25T21:46:27+03:00
Политика

Год тюрьмы грозит жителю Кировска за неуплату алиментов

Об этом сообщили в МВД ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
После опроса жителей Кировска стало известно, что кроме финансовых проблем, их также волнует отсутствие работы и гуманитарной помощи. Фото: m.tvkrasnodar.ruПосле опроса жителей Кировска стало известно, что кроме финансовых проблем, их также волнует отсутствие работы и гуманитарной помощи. Фото: m.tvkrasnodar.ru
Изменить размер текста:

Жителю Кировская грозит лишение свободы до одного года за неуплату алиментов. Он задолжал 160 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

- К нам поступило представление и документы из государственной исполнительной службы, в которых указывалось, что 35-летний горожанин с 2014 года уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, - сообщили в кировском отделе полиции.

Мужчину неоднократно предупреждали, что если он не исправится, то будет привлечен к уголовной ответственности.

- Но безработный мужчина мер к официальному трудоустройству и погашению задолженности не принял, иную материальную помощь для обеспечения своего ребенка не оказывал, - добавили в МВД Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бодибилдеры из ДНР привезли медали с кубка России
Солдат ВСУ обстрелял сослуживцев из автомата
Военнослужащие НМ ДНР сбили под Мариуполем украинский беспилотник
В церкви Киевского Патриархата в Луганске обнаружили «музей» экстремистской литературы
Военный суд приговорил жителя ЛНР 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
Глава ДНР поручил министру транспорта разработать схему и порядок доставки граждан Республики к пунктам получения российских паспортов
1 мая в Донецке начнет работу детская железная дорога
Пять лет без света: в Спартаке наконец-то починили линию электроснабжения
У жителя Шахтерска полицейские изъяли гранаты и взрывчатку
Глава ЛНР поучаствовал в международной патриотической акции «Это наша Победа»
На мини-шахте в Лутугино произошло ЧП
ВСУ выпустили по ЛНР больше 160 боеприпасов
«Феникс» предупредил о возможных неполадках в работе некоторых сервисов оператора
В 10-й бригаде ВСУ идет разбирательство из-за некачественного перевода вооружения в летний режим
В Украине грядут массовые протесты переселенцев из Донбасса
МВД ДНР начнет прием заявлений для получения паспортов РФ
ВСУ выпустили по ДНР 137 боеприпасов
Глава ЛНР встретился с представителями еврейской общины в Республике
В Горловке начали снос заброшенных зданий
На Минские переговоры приехал только один представитель Украины
Глава ДНР планирует облегчить процесс пересечения границы с Россией для получения паспортов РФ
ВСУ приблизились к позициям республик Донбасса и роют новые окопы