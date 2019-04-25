Солдат ВСУ обстрелял сослуживцев из автомата
Во время распития спиртных напитков в военной части ВСУ, между служащими произошел конфликт. Один из солдат схватил автомат и стал обстреливать сослуживцев. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- 24 апреля во втором батальоне 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка после распития спиртных напитков между военнослужащими батальона произошла ссора, в результате которой один из них открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате стрельбы один боевик украинской армии получил ранения, - сообщил он.
Эту потерю командир бригады подал как боевую и обвинил в этом Народную милицию ЛНР.
- Солдаты ВСУ продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ, - отметили в НМ ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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