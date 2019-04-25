2019-04-25T20:58:47+03:00
Политика

Солдат ВСУ обстрелял сослуживцев из автомата

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Это не первый случай, когда военнослужащие ВСУ нарушают дисциплину в бригаде по средством алкоголя. Фото: 1istochnik.ruЭто не первый случай, когда военнослужащие ВСУ нарушают дисциплину в бригаде по средством алкоголя. Фото: 1istochnik.ru
Изменить размер текста:

Во время распития спиртных напитков в военной части ВСУ, между служащими произошел конфликт. Один из солдат схватил автомат и стал обстреливать сослуживцев. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 24 апреля во втором батальоне 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка после распития спиртных напитков между военнослужащими батальона произошла ссора, в результате которой один из них открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате стрельбы один боевик украинской армии получил ранения, - сообщил он.

Эту потерю командир бригады подал как боевую и обвинил в этом Народную милицию ЛНР.

- Солдаты ВСУ продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ, - отметили в НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бодибилдеры из ДНР привезли медали с кубка России
Год тюрьмы грозит жителю Кировска за неуплату алиментов
Военнослужащие НМ ДНР сбили под Мариуполем украинский беспилотник
В церкви Киевского Патриархата в Луганске обнаружили «музей» экстремистской литературы
Военный суд приговорил жителя ЛНР 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
Глава ДНР поручил министру транспорта разработать схему и порядок доставки граждан Республики к пунктам получения российских паспортов
1 мая в Донецке начнет работу детская железная дорога
Пять лет без света: в Спартаке наконец-то починили линию электроснабжения
У жителя Шахтерска полицейские изъяли гранаты и взрывчатку
Глава ЛНР поучаствовал в международной патриотической акции «Это наша Победа»
На мини-шахте в Лутугино произошло ЧП
ВСУ выпустили по ЛНР больше 160 боеприпасов
«Феникс» предупредил о возможных неполадках в работе некоторых сервисов оператора
В 10-й бригаде ВСУ идет разбирательство из-за некачественного перевода вооружения в летний режим
В Украине грядут массовые протесты переселенцев из Донбасса
МВД ДНР начнет прием заявлений для получения паспортов РФ
ВСУ выпустили по ДНР 137 боеприпасов
Глава ЛНР встретился с представителями еврейской общины в Республике
В Горловке начали снос заброшенных зданий
На Минские переговоры приехал только один представитель Украины
Глава ДНР планирует облегчить процесс пересечения границы с Россией для получения паспортов РФ
ВСУ приблизились к позициям республик Донбасса и роют новые окопы