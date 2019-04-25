Военнослужащие НМ ДНР сбили под Мариуполем украинский беспилотник

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-25T19:04:54+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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В пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что военнослужащие НМ ДНР сбили под Мариуполем украинский беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по поселку Октябрь.

- Солдаты 79-й десантно-штурмовой бригады из миномётов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреляли Октябрь, - говорится в сообщении. - Для корректировки огня по селу украинские солдаты подняли в воздух беспилотник.

В НМ ДНР подчеркивают, что благодаря бдительности защитников Республики, преступным планам украинских террористов не суждено было сбыться

- Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотник 79-й бригады был сбит, – рассказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU