В церкви Киевского Патриархата в Луганске обнаружили «музей» экстремистской литературы
Правоохранительные органы Луганской Народной Республики обнаружили в Свято-Троицком кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского Патриархата в Луганске целую библиотеку экстремистской литературы. Об этом сообщили в МВД ЛНР.
- Были найдены книги, символику и фотоматериалы экстремистского украино-националистического характера, - говорится в сообщении.
В церкви Киевского Патриархата в Луганске обнаружили «музей» экстремистской литературы.
В библиотеке собора, наряду с православной и художественной литературой в церковно-историческом краеведческом музее были выявлены книги экстремистского украино-националистического характера, прославляющие Степана Бандеру, ОУН УПА (запрещенная в РФ организация) и тому подобное.
- По данному факту проводится дальнейшая проверка, - сказали в полиции Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU