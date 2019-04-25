СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-25T18:44:55+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]

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Правоохранительные органы Луганской Народной Республики обнаружили в Свято-Троицком кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского Патриархата в Луганске целую библиотеку экстремистской литературы. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

- Были найдены книги, символику и фотоматериалы экстремистского украино-националистического характера, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/705411" frameborder="0"></iframe> В церкви Киевского Патриархата в Луганске обнаружили «музей» экстремистской литературы.

В библиотеке собора, наряду с православной и художественной литературой в церковно-историческом краеведческом музее были выявлены книги экстремистского украино-националистического характера, прославляющие Степана Бандеру, ОУН УПА (запрещенная в РФ организация) и тому подобное.

- По данному факту проводится дальнейшая проверка, - сказали в полиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU