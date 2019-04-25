Военный суд приговорил жителя ЛНР 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-25T17:33:48+03:00

За сотрудничество с СБУ и распространение тайной информации грозит уголовная ответственность в виде 20 лет тюремного заключения. Фото: donpress.com

Он осуществлял сбор и передачу информации военного характера

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Житель Славяносербского района Валерий Семенов был приговорен к 13 годам тюремного заключения за измену родине и разглашению тайной информации военного характера. Об этом сегодня заявили в пресс-службе МГБ ЛНР.

- Семенову был присвоен псевдоним и отработано задание по сбору сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Их передача осуществлялась путем установленного представителями СБУ конспиративного канала связи, - говорится в сообщении МГБ.

Конспиративным каналом связи, о котором говорится в сообщении, является сын Валерия Семенова. Он также является одним из завербованных агентов СБУ.

В результате судебных разбирательств Валерий Семенов был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего материального имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU