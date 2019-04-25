Военный суд приговорил жителя ЛНР 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
Житель Славяносербского района Валерий Семенов был приговорен к 13 годам тюремного заключения за измену родине и разглашению тайной информации военного характера. Об этом сегодня заявили в пресс-службе МГБ ЛНР.
- Семенову был присвоен псевдоним и отработано задание по сбору сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Их передача осуществлялась путем установленного представителями СБУ конспиративного канала связи, - говорится в сообщении МГБ.
Конспиративным каналом связи, о котором говорится в сообщении, является сын Валерия Семенова. Он также является одним из завербованных агентов СБУ.
В результате судебных разбирательств Валерий Семенов был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего материального имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU
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