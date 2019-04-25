2019-04-25T17:14:53+03:00
Политика

Глава ДНР поручил министру транспорта разработать схему и порядок доставки граждан Республики к пунктам получения российских паспортов

Денис Пушилин отметил, что предстоит масштабная работа, чтобы правильно все организовать
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Денис Пушилин отметил, что предстоит масштабная работа, чтобы правильно все организоватьДенис Пушилин отметил, что предстоит масштабная работа, чтобы правильно все организоватьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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На совещании Главы ДНР с членами правительства и руководителями городских и райадминистраций, Денис Пушили поручил ведомства Республики проработать механизм, чтобы правильно организовать для граждан получение паспортов России.

- В Республике теперь предстоит масштабная работа, чтобы правильно организовать и определить порядок действий компетентных в этом вопросе органов и служб, и дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам, - сказал Денис Владимирович.

В частности, Министерству транспорта было поручено выработать схему по централизованной доставке на территорию РФ граждан, желающих получить гражданство России.

- До 26 мая 2019 года министру транспорта ДНР – разработать схему и порядок движения пассажирского транспорта для централизованной доставки граждан ДНР к пунктам получения паспортов на территории Российской Федерации, - поручил Пушилин.

Кроме этого, Глава ДНР дал поручения министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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