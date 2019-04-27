2019-04-27T12:41:32+03:00
Политика

С начала апреля на Луганщине на собственных минах подорвалось шесть бойцов ВСУ

Потери несут преимущественно тактические группировки «Север»
Екатерина Сорока
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Кроме шести погибших, еще 14 военнослужащих получили серьезные ранения. Фото: dnr-pravda.ruКроме шести погибших, еще 14 военнослужащих получили серьезные ранения. Фото: dnr-pravda.ru
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За прошедший месяц на Луганщине украинская сторона потеряла шесть бойцов. Все они принадлежат к оперативно-тактической группировке «Север». Причиной смерти военнослужащих стали противотанковые мины, которые они ранее установили вокруг места своего расположения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В связи с участившимися случаями подрывов украинских силовиков на собственных минах инженерно-саперному подразделению 30 механизированной бригады ВСУ поставлена задача обновить старые минно-взрывные заграждения и составить подробную карту минных полей, - сказано в заявлении офицера.

Также Иван Филипоненко добавил, что украинская сторона устанавливает свои мины также во дворах и населенных пунктах, которые расположены вблизи линии соприкосновения. В дальнейшем такая тактика может привести к новым жертвам не только со стороны военных, но и мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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