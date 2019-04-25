У жителя Шахтерска полицейские изъяли гранаты и взрывчатку
Полицейские изъяли у 25-летнего жителя Шахтерска несколько гранат и взрывных устройств.
- В ходе проведения санкционированного обыска по месту проживания мужчины сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ручная осколочная граната Ф-1, наступательная граната типа РГД-5, 2 запала УЗРГМ, реактивная противотанковая граната РПГ-26 «Аглень», которые по данным ЭКЦ МВД относятся к категории боевых припасов и взрывных устройств, - сообщила сотрудник пресс-службы Шахтерского горотдела полиции Оксана Демьяненко.
Подозреваемый рассказал правоохранителям, что опасные предметы он нашел, собирая грибы в окрестностях города, и хранил у себя в квартире, как военные трофеи.
- В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - говорится в сообщении МВД ДНР. - Ему грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU