ВСУ выпустили по ЛНР больше 160 боеприпасов
Вооруженные силы Украины семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республике больше 160 боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
- С позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военных преступников командиров батальонов подполковника Куликовского и майора Кибальникова из артиллерийских орудий калибром 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, пулеметов и гранатометов огневому воздействию подверглись окрестности населенных пунктов Логвиново и Калиново, - сообщил он.
Также с позиций 54-й механизированной бригады ВСУ по приказу командира полковника Алексея Майстренко из 82-мм минометов, вооружения БМП-1 и гранатометов обстрелу подвергся район села Калиново-Борщеватое.
ИСТОЧНИК KP.RU