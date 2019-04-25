ВСУ выпустили по ЛНР больше 160 боеприпасов

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-25T15:43:51+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Вооруженные силы Украины семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республике больше 160 боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

- С позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военных преступников командиров батальонов подполковника Куликовского и майора Кибальникова из артиллерийских орудий калибром 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, пулеметов и гранатометов огневому воздействию подверглись окрестности населенных пунктов Логвиново и Калиново, - сообщил он.

Также с позиций 54-й механизированной бригады ВСУ по приказу командира полковника Алексея Майстренко из 82-мм минометов, вооружения БМП-1 и гранатометов обстрелу подвергся район села Калиново-Борщеватое.

ИСТОЧНИК KP.RU